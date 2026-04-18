Siddhartha llena de magia el Auditorio Nacional: ovaciones, anécdotas y hasta propuesta de matrimonio

El cantante presentó un show con arreglos nuevos, adelantos de su próximo disco y muy buena energía

Belén Eligio / El Sol de México

El cantante arribó acompañado de cinco músicos, y de su guitarra, incitando su show con “Extraños” y “El chico”. “Buenas noches, ¿Cómo están chicos?”, expresó a manera de saludo para sus fans.

El cantante desempolvó algunos éxitos de antaño, como “Mi castillo de blanca arena” de 2009 y “Una noche tranquila” de 2016, aunque también dio pie para lo nuevo, armando un karaoke en “Escápate conmigo”.

Agradece a Yuya, “mi chica hermosa”

El cantautor se divertía como niño en el escenario, entregándose en cada canción, y hasta luciendo unos pasos de baile, amenizando su interpretación con el sonido de las maracas y el pandero.

Entre anécdotas del pasado, Siddhartha recordó un momento difícil de su vida, en el que compuso el tema “Suburbios”, perteneciente a su disco “00:00”, lanzado en 2022, y resaltó cómo la compañía de Yuya, su pareja, lo ayudó en esa etapa de oscuridad.

“Mi chica hermosa que también está ahí, me sacó de ese vacío”, expresó, desatando una ovación para la creadora de contenido, que se encontraba entre el público.

El intérprete compartió un fragmento de lo que hubiera sido su “MTV Unplugged”, el cual se canceló debido a la pandemia. “Me hace falta (Cap. 2)” y “Acapulco” sonaron con arreglos tropicales, y un ritmo bailable que hizo al público levantarse de sus asientos.

Propuesta con “Diamantes”

Mientras todos cantaban, un joven aprovechó el ambiente romántico de “Diamantes” para pedirle matrimonio a su novia. La pareja compartió un efusivo beso, emocionando a quienes se encontraban alrededor.

Al ver la buena energía que le transmitía el público, aprovechó para enviar un mensaje de unidad, y los invitó a disfrutar ese momento de alegría: “Todo lo opuesto a una guerra, a un discurso político. Aquí venimos a ser felices”.

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Siddhartha se despidió presentando y agradeciendo el trabajo de todos sus músicos, y un bloque donde mezcló lo nuevo con temas pasados, interpretando éxitos como “Paraíso lunar” y “Abrázame”, uno de los más recientes de su repertorio.

Como ya es costumbre en sus shows, el tapatío culminó su repertorio acompañado de un mariachi, que se le sumó para interpretar “00:00”.