Silvio Rodríguez y Chico Buarque dan voz a un tema emblemático de la Nueva Trova Cubana

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Perreo, homenaje y sorpresas: así fue el concierto de J Balvin en CDMX

Una oleada de nostalgia, fiesta y emociones se adueñó del Palacio de los Deportes cuando uno de los iconos del reguetón global, transformó su concierto en un homenaje sentido para MilkMan, su amigo y compañero musical fallecido este año