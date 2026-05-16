Silvio Rodríguez y Chico Buarque dan voz a un tema emblemático de la Nueva Trova Cubana

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Ambos artistas donarán las ganancias de “Sueño con serpientes”, a la unidad pediátrica del Instituto Nacional de Cáncer de Cuba
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