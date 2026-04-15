El show que encabezan Zeta Bosio, Charlie Alberti y un holograma de Gustavo Cerati inició con más de dos horas de retraso, fans se quedaron sin lentes para disfrutar la experiencia inmersiva

Belén Eligio / El Sol de México

Los ánimos se elevaron a tal grado que se registró una riña en el área de gradas, pero los elementos de seguridad acudieron rápidamente para llevarse a los revoltosos, dándole al público una dosis de alegría en medio de la tormenta.

De rechiflas a ovaciones

Instantes más tarde, Zeta Bosio informó que el retraso se debió a una serie de inconvenientes que sufrieron, sin especificar de qué se trató, y agradeció nuevamente al público por su paciencia.

Pese a la solicitud de la agrupación, para no hacer uso del celular ni grabar el show, pues la luz de la pantalla podría afectar la experiencia colectiva, varias personas hicieron caso omiso y documentaron varios fragmentos.

Así se vio Cerati en el escenario

El holograma de Gustavo Cerati lucía demasiado realista, logrando la sensación de que el músico fallecido en 2014 realmente se había tomado unas vacaciones del más allá para cantarle a la Ciudad de México.

Temas como “La ciudad de la furia”, “Persiana americana”, “(En) El Séptimo Día”, “Sobredosis de TV”, “Prófugos” y “Hombre al agua”, sonaron acompañados de juegos de luces y animaciones que aparecían detrás de los músicos.

A pesar de la euforia, otra falla fue la falta de lentes 3D, que se utilizaron en dos temas para una experiencia inmersiva. El staff del recinto debía repartirlos a los asistentes a su llegada, pero no contaban con piezas suficientes.

Un empleado encargado de distribuirlos informó a El Sol de México que únicamente les entregaron ocho mil lentes, divididas en paquetes de dos mil, los cuales se entregaban en las cuatro puertas de acceso principales.