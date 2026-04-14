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Gossipmartes, 14 de abril de 2026

Solo el Mundial nos detiene: así vivieron los conductores el décimo aniversario de Cuéntamelo ya!

El productor Nino Canún Jr. festejó con junto a los conductores del matutino y sus padrinos, Susana González y Andrés Palacios, los 10 años al aire

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Los protagonistas de la telenovela “Mi verdad oculta” no ocultaron su admiración por el equipo de más de 100 colaboradores que hacen posible cada programa.

Luciana Sismondi, la conductora que se incorporó más reciente, destacó la diversidad de temas tratados, de la música a la salud.

Andrés Palacios y Susana González, los padrinos, compartieron anécdotas y agradecieron la hospitalidad y hasta “terapias gratuitas” de Nino Canún Jr.

El broche de oro, como dicta la tradición, fue el pastel, mientras todos reafirmaban que, salvo el Mundial, nada los detiene.

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
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