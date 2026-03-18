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Gossipmiércoles, 18 de marzo de 2026

Solo una hora cantó Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes

La cantante honró su herencia hispana con temas en español de su repertorio, que cantó junto con sus fans mexicanos

Belén Eligio / El Sol de México

“Me la paso muy bien escuchándolos cantarlas conmigo. Son una parte hermosa de mi mundo, de mi historia, de mi catálogo, de mi herencia. Significa mucho para mí compartir estos recuerdos con ustedes”.

Soy muy afortunada de ser de las que tienen fans en todo el mundo, los amo”, expresó en uno de los primeros mensajes que dedicó a la audiencia.

Cuando el show estaba a punto de terminar, Christina Aguilera cometió un error al despedirse de la gente, ya que en vez de Ciudad de México dijo adiós a “Nuevo México”, pero sólo algunos fans notaron el error.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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