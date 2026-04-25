“Soy Mario”, el filme mexicano que da visibilidad al embarazo trans y desafía prejuicios sociales

La película se estrenó en el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y compite por los premios Mezcal y Maguey

Guadalajara.- ¿Qué sucede cuando la realidad desafía todo lo que creías posible? Eso plantea “Soy Mario”, de Sharon Kleinberg, una película que narra la vida de “Mario”, un hombre trans de 40 años que enfrenta un embarazo inesperado.

La cinta cuenta la historia de “Mario” (León) un taxista que luego de una noche de copas descubre que está en espera de un bebé, por lo que tiene que debe tomar decisiones que cuestionan prioridades y autenticidad, mientras continúa con su transición.

La directora, Sharon Kleinberg, investigó durante años y detectó no solo rechazo, sino también el deseo silenciado de hombres trans por gestar. Su apuesta fue dar voz y rostro a esas historias.

“Soy de los hombres trans que digo ‘mi visibilidad se tiene que ver, porque existimos y también existimos de esta manera’”, dijo.

Sin embargo, el filme se concretó gracias a estímulos fiscales y apoyos institucionales, logrando llegar a la pantalla grande.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Héctor Kotsifakis, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Krystian Ferrer, y Ruth Ramos, entre otros. Se espera que próximamente llegue a salas de cine