Spiderman salvaje, ¿de qué trata el cómic en el que Peter Parker se convierte en una araña de verdad?
En los adelantos de “Brand New Day”, cinta dirigida por Destin Daniel Cretton se nos han dado indicios de una posible y más poderosa mutación de Peter
Jorge Morales
¿De qué trata el cómic “Spiderman Salvaje” del que tomaría inspiración “Brand New Day”?
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