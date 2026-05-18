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Gossiplunes, 18 de mayo de 2026

Stavros Floros: qué se sabe del participante de Survivor que perdió una pierna en la locación del reality

El joven de 22 años fue golpeado por las hélices del motor de una embarcación mientras practicaba pesca submarina

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Quién es Stavros Floros?

Alma Rosa Hidalgo
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