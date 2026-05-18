Stavros Floros: qué se sabe del participante de Survivor que perdió una pierna en la locación del reality

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El joven de 22 años fue golpeado por las hélices del motor de una embarcación mientras practicaba pesca submarina
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