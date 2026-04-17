“Street Fighter” la película: cuándo se estrena y todo lo que debes saber sobre esta nueva versión

El filme, bajo la dirección de Kitao Sakurai, promete acción y peleas épicas en su regreso a la pantalla grande

Daniel Montes de Oca

“Street Fighter” está dirigida por Kitao Sakurai y tiene previsto su estreno para el próximo 16 de octubre.

¿De qué se tratará “Street Fighter”?

Desde luego que el filme está basado en el clásico formato de peleas del videojuego, pero en esta versión veremos a los distintos peleadores participar en un campeonato del cual solo saldrá un ganador.

Algo que ha causado felicidad en los fans, es que la película mostraría a profundidad la psicología de los personajes, alejándose un poco de las anteriores versiones.

Jason Momoa en el elenco

Otras versiones de Street Fighter en el cine

La popular saga de videojuegos llegó a la pantalla grande por primera vez en 1994. “Street Fighter: La última batalla” contó con un reparto estelar encabezado por Jean Claude Van Dame, Kylie Minogue y Raúl Juliá, fallecido poco antes del estreno.

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En 2009 se estrenó “Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li”, protagonizada por la actriz Kristin Kreuk. La historia contó los orígenes de Chun-Li, pero no tuvo el éxito esperado, recibiendo grandes críticas.