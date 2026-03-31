Supergirl: la película que protagoniza Milly Alcock tiene nuevo trailer y revela detalles











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La actriz Milly Alcock da vida a Supergirl en el filme. / Foto: Cortesía: Warner Bros Pictures

“No tengo gente. Mi hogar es donde tú estés, amigo”, es la frase que Kara Zor-El le dice a su perrito Krypto en el nuevo adelanto del filme “Supergirl”, que estrenará el próximo 25 de junio en cines.

Menos de tres meses faltan para que la cinta de la mujer poderosa llegu e a las salas de cine de todo el mundo.

En la historia se observa cómo Kara, nombre real de Supergirl, se encuentra en proceso de construcción de sí misma. No solo tiene que lidiar con las amenazas exteriores, sino también luchar contra sus propios demonios, pero no está sola, tiene la compañía de su perrito Krypto.

Te puede interesar: De la TV al cine: Conoce a todas las actrices que le han dado vida al personaje de Supergirl a través de los años

Aunque se pensaría que una heroína fuera de este mundo está cerca a la perfección, la cinta, bajo la dirección de Craig Gillespie y escrita por Otto Binder, Bilquis Evely y Tom King, muestra todo lo contrario, ya que Kara es una mujer más compleja, imperfecta, auténtica y muy humana, que se conduce por el amor que le tiene a su canino.

En el adelanto se ve a una chica con lentes oscuros, cabello alborotado, manteniendo una fuerte conexión con Krypto, compartiendo momentos inolvidables, sin embargo, el mal vuelve a sus vidas y el peludo de cuatro patas sufre los estragos. Al ser blanco de una agresión, el pequeño sólo tiene tres días para mantenerse vivo, por lo que la lucha ahora es conseguir un antídoto. Supergirl además de estar pendiente, luchará por encontrarse a sí misma y vencer el mal que la aqueja.

Una de las lecciones principales del filme es concientizar sobre la venganza y el dolor. El personaje de Ruthye Marye Knoll, encarnado por la actriz Eve Ridley, sufre en silencio por la muerte de su familia a manos de Krem de las Colinas Amarillas. Aunque hace mancuerna con Supergirl , ella da a entender que, a pesar de querer desquitarse por lo que le hicieron, el duelo y dolor que mantiene en su corazón no desaparecerá.