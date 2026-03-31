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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

Supergirl: la película que protagoniza Milly Alcock tiene nuevo trailer y revela detalles

En la película, protagonizada por Milly Alcock y que se estrenará el 25 de junio en cines, el perro Kripto cobra relevancia en el desarrollo de la historia

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

¿Quiénes participan en la película “Supergirl”?

El largometraje será distribuido por Warner Bros Pictures.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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