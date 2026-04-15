Superman Day 2026: cuándo será y todas las actividades para los fans del Hombre de Acero
El Superman Day también estará centrado en los personaje de Krypto y Supergirl, cuya película se estrenará en junio próximo
Daniel Montes de Oca
Krypto y Supergirl
Supermaratones
Carton Network tendrá un bloque especial con episodios de series como “Mis Aventuras con Superman” y “Los Jóvenes Titanes en Acción” en horarios específicos para Latinoamérica.
Nuevos cómics y experiencias inmersivas
No todo termina en series y películas. La plataforma de DC Universe Infinite liberará de forma gratuita cómics centrados en Superman y Supergirl, así como lanzamientos exclusivos en la DC Shop.
Redes sociales
Mientras que los amantes de las redes sociales podrán ser parte de esta festividad, y bajo el lema “símbolo de la esperanza”, se invitará a los fans a compartir sus fotos usando el famoso escudo del “Último hijo de Kryptón”.
Con el Superman Day, sus seguidores se prepararán para el próximo estreno de “Supergirl” y los avances de “Man of Tomorrow”, una de las películas más esperadas en 2027.