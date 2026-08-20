Susana Elías, la hija de la actriz Susana González que sorprende por el parecido con su mamá en su debut actoral
Usuarios de redes sociales aseguran que madre e hija tienen una “conexión telepática” tras un clip viral de las actrices que participarán en la telenovela “Todavía te amo”
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quién es Susana Elías?
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