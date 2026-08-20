Gossipjueves, 20 de agosto de 2026

Susana Elías, la hija de la actriz Susana González que sorprende por el parecido con su mamá en su debut actoral

Usuarios de redes sociales aseguran que madre e hija tienen una “conexión telepática” tras un clip viral de las actrices que participarán en la telenovela “Todavía te amo”

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es Susana Elías?

Alma Rosa Hidalgo
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