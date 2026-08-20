Susana Elías, la hija de la actriz Susana González que sorprende por el parecido con su mamá en su debut actoral

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De Yeri Mua a Rivers: las famosas invitadas al confesionario de Rosalía durante sus conciertos en México

En el confesionario de la gira “Lux” las invitadas revelan secretos sobre su vida amorosa; aún falta por conocer a las famosas que formarán parte de la dinámica durante los cinco conciertos que dará en CDMX