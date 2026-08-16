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Gossipdomingo, 16 de agosto de 2026

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? El comediante y la cantante hablan del rumor creado por Ese Pérez

El creador de contenido, cuyo nombre real es Ángel Pérez Bravo, aseguró que la pareja ya no estaba junta, pese a que él lleva más de 20 días en el reality que le impide convivir con el exterior

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo se conocieron Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

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Alma Rosa Hidalgo
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