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Gossipjueves, 26 de marzo de 2026

Taylor Lautner, actor de la saga de “Crepúsculo”, será padre por primera vez: ¿qué es mejor que dos Taylor?

El actor que dio vida a Jacob Black en “Crepúsculo” espera su primer hijo con la creadora de contenido Taylor Dome, con quien se casó en 2022

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es la esposa de Taylor Launter?

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 1.4 millones de seguidores, Taylor Dome se define a sí misma como una defensora de la salud mental.

La pareja también lidera la fundación The Lemons, la cual se creó en 2022 “tras la profunda preocupación de Tay Lautner por la salud mental”, indica su sitio web.

La fundación The Lemons busca “facilitar el acceso a recursos, servicios y apoyo en materia de salud mental, y ser un faro de esperanza para quienes atraviesan dificultades”, indica su sitio web.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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