El actor que dio vida a Jacob Black en “Crepúsculo” espera su primer hijo con la creadora de contenido Taylor Dome, con quien se casó en 2022

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es la esposa de Taylor Launter?

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 1.4 millones de seguidores, Taylor Dome se define a sí misma como una defensora de la salud mental.

La pareja también lidera la fundación The Lemons, la cual se creó en 2022 “tras la profunda preocupación de Tay Lautner por la salud mental”, indica su sitio web.

La fundación The Lemons busca “facilitar el acceso a recursos, servicios y apoyo en materia de salud mental, y ser un faro de esperanza para quienes atraviesan dificultades”, indica su sitio web.