Desde 2024, la cantante manifestó su preocupación por el uso de su imagen en campañas políticas

AFP

Esta iniciativa es similar a la tomada por el actor Matthew McConaughey a comienzos de año, ante el surgimiento de contenido generado con inteligencia artificial (IA).

Contactada por la AFP, la jefa de prensa de Taylor Swift no respondió de inmediato.

“Esto acrecentó mis miedos sobre la AI, y los peligros de divulgar la desinformación”, escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta de Instagram.

En enero pasado, el actor estadounidense Matthew McConaughey fue el primer artista en pedir a la USPTO protección contra el uso indebido de su voz por parte de modelos de IA.

Numerosos artistas han manifestado su preocupación por el uso de su imagen y voz en creaciones de inteligencia artificial.

Varios estados estadounidenses han aprobado leyes para prohibir esta práctica, pero muchos se enfocan sobre todo en usos maliciosos o con fines comerciales.

Solo algunas, como la aprobada en 2024 en Tennessee, ofrecen una protección mayor.

Pocos actores han iniciado acciones legales para proteger sus derechos.

El ejemplo más notable es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la aplicación Lisa AI para crear, sin su consentimiento, un avatar similar a ella con fines publicitarios.