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Gossipsábado, 25 de abril de 2026

Telenovela de los Raiders combina humor y futbol americano para audiencias latinas

La producción digital, disponible en YouTube, se lanzó en el marco del Draft de la NFL 2026

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

El primer capítulo del proyecto está disponible en el canal de Los Raiders Oficial en YouTube.

Drama, humor y futbol americano

La telenovela mezcla humor, drama y futbol americano, tomando como referencia uno de los formatos más emblemáticos del entretenimiento latino.

La esposa está a punto de ser sorprendida por los recién llegados mientras prepara una bebida con veneno, y pone mala cara cuando el esposo le comunica que la invitada se quedará con ellos y le ofrece que elija las prendas que quiera para su atuendo.

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
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