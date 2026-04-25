Telenovela de los Raiders combina humor y futbol americano para audiencias latinas
La producción digital, disponible en YouTube, se lanzó en el marco del Draft de la NFL 2026
Alma Rosa Camacho / El Sol de México
El primer capítulo del proyecto está disponible en el canal de Los Raiders Oficial en YouTube.
Drama, humor y futbol americano
La telenovela mezcla humor, drama y futbol americano, tomando como referencia uno de los formatos más emblemáticos del entretenimiento latino.
La esposa está a punto de ser sorprendida por los recién llegados mientras prepara una bebida con veneno, y pone mala cara cuando el esposo le comunica que la invitada se quedará con ellos y le ofrece que elija las prendas que quiera para su atuendo.
Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.