Telenovela de los Raiders combina humor y futbol americano para audiencias latinas

La producción digital, disponible en YouTube, se lanzó en el marco del Draft de la NFL 2026

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

El primer capítulo del proyecto está disponible en el canal de Los Raiders Oficial en YouTube.

Drama, humor y futbol americano

La telenovela mezcla humor, drama y futbol americano, tomando como referencia uno de los formatos más emblemáticos del entretenimiento latino.

La esposa está a punto de ser sorprendida por los recién llegados mientras prepara una bebida con veneno, y pone mala cara cuando el esposo le comunica que la invitada se quedará con ellos y le ofrece que elija las prendas que quiera para su atuendo.