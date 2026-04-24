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Gossipviernes, 24 de abril de 2026

“The Mandalorian y Grogu” llevan a “Star Wars” de vuelta al cine

La nueva película impulsada por Disney marca el regreso de la franquicia a la pantalla grande tras siete años, con Pedro Pascal y el fenómeno cultural de Grogu como ejes

Luis Valdovinos / El Sol de México

Para Disney, explicó Mónica Vidaurri, directora de Marketing OOH en México, el proyecto representa uno de los estrenos más relevantes del año, además de marcar el regreso de la franquicia a la pantalla grande tras varios años de ausencia.

La película, dirigida por Jon Favreau, también estelarizada por Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, y con Dave Filoni en su equipo de producción, estará disponible a partir del 21 de mayo.

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Luis Valdovinos
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