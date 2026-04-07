¡The Strokes está de vuelta!: la banda anuncia su nuevo álbum, “Reality Awaits”, tras seis años de ausencia

La banda estadounidense regresará al mundo musical con un nuevo material discográfico, luego de seis años desde que lanzaron “The New Abnormal”

Samantha Laurent

¿Qué se sabe del nuevo álbum de The Strokes?

Fue en 2020, en plena pandemia por Covid-19, cuando la banda nos regaló su último álbum: “The New Abnormal”, en el que disfrutamos de algunas joyitas como “The adults are talking”, “Selfless” o “”Eternal Summer”.

Compuesto por un total de nueve canciones, se volvió uno de los LP’s mejor aclamados por la crítica y por sus fans, quienes tuvieron que esperar un par de años para volver a escuchar su música nuevamente.

Los resultados por su gran trabajo se vieron reflejados al ganar el premio a Mejor Álbum de Rock en los Grammy del 2021, año desde el que el fandom ha tenido que esperar para poder tener nueva música de esta icónica banda.

De esta forma, la pausa que se había dado The Strokes finalmente llegó a su fin con el anuncio en sus redes sociales de la llegada de “Reality Awaits”, que de acuerdo con la banda, estará llegando en verano.

Hasta el momento, los integrantes, Julian Casablancas, Albert Hammond, Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture, no han revelado la fecha exacta en que se estrenará el disco

“In The Flesh, It’s Even Sexier”, es la frase que se puede leer en la parte superior del video, que es acompañado de un ritmo que podría ser el de alguna canción que estará integrado en este álbum.