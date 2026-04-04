The XX eligió México para su regreso a los escenarios

El grupo británico inició su gira de reencuentro en el Pepsi Center, con un repaso por sus éxitos y un DJ set

Belén Eligio / El Sol de México

Tras ocho años de ausencia en la escena musical, The XX celebró su regreso con un show en el Pepsi Center de la Ciudad de México, lugar que eligieron como su primera parada del tour.

Oliver se tomó unos minutos para descender del escenario y cantar de cerca con los afortunados que estaban hasta enfrente, e incluso abrazó a una fan que parecía no poder contener la emoción y lo observaba con incredulidad.

Desde la parte de atrás algunas personas querían abrirse paso entre la gente para acercarse lo más que pudieran, pero la multitud imposibilitó que avanzaran lo suficiente como para ver al músico.