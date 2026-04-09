Tito Fuentes desmiente rumores de hospitalización: estoy mejor que nunca
El músico compartió una fotografía desde Cuernavaca; su oficina de management aseguró que el artista está “estable y en proceso de recuperación”
Belén Eligio / El Sol de México
Asimismo precisó que la intervención que se mencionó en los medios no ocurrió de forma repentina, y que el músico se encuentra “estable y en proceso de recuperación”.
En su presentación en el Palacio de los Deportes apareció brevemente acompañado de su hijo, y su presencia emocionó a los asistentes.
Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.