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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Tito Fuentes desmiente rumores de hospitalización: estoy mejor que nunca

El músico compartió una fotografía desde Cuernavaca; su oficina de management aseguró que el artista está “estable y en proceso de recuperación”

Belén Eligio / El Sol de México

Asimismo precisó que la intervención que se mencionó en los medios no ocurrió de forma repentina, y que el músico se encuentra “estable y en proceso de recuperación”.

En su presentación en el Palacio de los Deportes apareció brevemente acompañado de su hijo, y su presencia emocionó a los asistentes.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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