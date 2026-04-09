El músico compartió una fotografía desde Cuernavaca; su oficina de management aseguró que el artista está “estable y en proceso de recuperación”

Belén Eligio / El Sol de México

Asimismo precisó que la intervención que se mencionó en los medios no ocurrió de forma repentina, y que el músico se encuentra “estable y en proceso de recuperación”.

En su presentación en el Palacio de los Deportes apareció brevemente acompañado de su hijo, y su presencia emocionó a los asistentes.