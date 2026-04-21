El shippeo entre la youtuber y Jesús Ortiz Paz surgió en 2024 y este año cobró fuerza en la plataforma TikTok tras la donación del cantante a la cuenta del hospital de la mamá de Loaiza

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué shippean a Kimberly Loaiza con JOP de Fuerza Regida?

Aunque el esposo de Kimberly Loaiza no dijo nombres, desde 2024 los usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a JOP.

Sumado a ello, JOP ha compartido una serie de videos en su cuenta de TiktTok sobre su shippeo con Kimberly Loaiza.