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Gossipmartes, 21 de abril de 2026

“Todos nos shipean”: los guiños que hace JOP de Fuerza Regida a Kimberly Loaiza en la canción

El shippeo entre la youtuber y Jesús Ortiz Paz surgió en 2024 y este año cobró fuerza en la plataforma TikTok tras la donación del cantante a la cuenta del hospital de la mamá de Loaiza

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué shippean a Kimberly Loaiza con JOP de Fuerza Regida?

Aunque el esposo de Kimberly Loaiza no dijo nombres, desde 2024 los usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a JOP.

Sumado a ello, JOP ha compartido una serie de videos en su cuenta de TiktTok sobre su shippeo con Kimberly Loaiza.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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