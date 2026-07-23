elsoldemexico
Gossipjueves, 23 de julio de 2026

“Together, together” tour de Harry Styles: las canciones sorpresa, setlist y los guiños que hace a One Direction

El exintegrante de One Direction ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP, durante la última semana de julio y la primera de agosto

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

Dinámica de las canciones sorpresa de Harry Styles

Watch on YouTube
Watch on YouTube

¿Harry Styles incluye canciones de One Direction en su gira?

Olivia Wilde-Harry styles

Setlist de Harry Styles para el “Together, together” tour 2026

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Epílogo del Viejón

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / TIP, por arrendamiento de eléctricos

image
Samuel García

El observador / Trump quiere autos estadounidenses ¿qué hará México?

puedjs logo - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad

Cuando la violencia se vuelve ordinaria

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES