“Together, together” tour de Harry Styles: las canciones sorpresa, setlist y los guiños que hace a One Direction
El exintegrante de One Direction ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP, durante la última semana de julio y la primera de agosto
Alma Hidalgo / El Sol de México
Dinámica de las canciones sorpresa de Harry Styles
¿Harry Styles incluye canciones de One Direction en su gira?
Setlist de Harry Styles para el “Together, together” tour 2026
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