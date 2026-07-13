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Gossiplunes, 13 de julio de 2026

Tom Cruise sorprende con su apariencia en Digger, la nueva película de González Iñárritu: ¿de qué trata la cinta?

El director mexicano vuelve los cines del mundo con un filme completamente en inglés desde 2015 con “Revenant” y Di Caprio; su anterior trabajo fue “Bardo”

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Jorge Morales

¿De qué trata “Digger” de Iñárritu?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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