Tom Cruise sorprende con su apariencia en Digger, la nueva película de González Iñárritu: ¿de qué trata la cinta?
El director mexicano vuelve los cines del mundo con un filme completamente en inglés desde 2015 con “Revenant” y Di Caprio; su anterior trabajo fue “Bardo”
Jorge Morales
¿De qué trata “Digger” de Iñárritu?
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