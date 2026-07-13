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Andrés Parra deja atrás a Pablo Escobar y se entrega a la comedia con su nuevo espectáculo

Experto en interpretar a personajes de la vida real, como Pablo Escobar, Hugo Chávez o Sergio Jaude, el actor colombiano opta por las risas y el humor negro para enfrentar la realidad en la era de las redes sociales