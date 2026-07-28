Tom Cruise y Brad Pitt: queridos por el público, pero sus hijos buscan quitarse su apellido por estas razones
Los hijos de diferentes estrellas de Hollywood han cambiado sus nombres por problemas personales con sus padres y por cuestiones meramente profesionales
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