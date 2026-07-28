elsoldemexico
Gossipmartes, 28 de julio de 2026

Tom Cruise y Brad Pitt: queridos por el público, pero sus hijos buscan quitarse su apellido por estas razones

Los hijos de diferentes estrellas de Hollywood han cambiado sus nombres por problemas personales con sus padres y por cuestiones meramente profesionales

Síguenos en:whatsappgoogle

Samantha Laurent

Shiloh Jolie

Suri Noelle

Brad Pitt y Angelina Jolie

Louisa Jacobson

Michéal Richardson

Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / ¿Tiene futuro el Plan México?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La minería no espera al futuro

image
Anáhuac Global

¿Ucrania resiste o está obligada a resistir?

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Ariadna Camacho Contreras / La violencia permanece pero hay esperanza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES