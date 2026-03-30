Tony Dalton revela cómo hizo escenas de alto riesgo en “Daredevil: Born Again”

Se entrenó con el equipo especial de actores de riesgo para lograr una escena que requería su participación en la segunda temporada de la serie Daredevil: Born Again, que acaba de estrenarse

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Fue un régimen duro de ejercicio, de alimentación y de acrobacia para que yo pudiera llegar ahí y hacer un trabajo bien, ni modo que llegara un señor de cuarenta y tantos años diciendo que le duele la espalda, ¡para nada!, ¡tienes que estar al tiro!”, afirmó Dalton en entrevista con El Sol de México.

El actor reveló que todos los días de trabajo asistió a los ensayos junto con los actores de riesgo o stunts. Al inicio de su carrera, Dalton hizo muchas escenas peligrosas en las que arriesgó su físico, por lo que los requisitos que necesitaba cubrir su personaje, no significaron una sorpresa para él.

“El equipo de stunts son unos profesionales, son unos duros y son los que hacen la mayoría de las escenas (peligrosas)”, dijo.

Pero hay una secuencia, que se estrenará próximamente, en la que Dalton no requirió de un doble, ya que era imperativo que su rostro saliera a escena. La toma consistía en aventarse y mientras caía, El espadachín, un experto en el manejo de armas blancas, debe de pegarle al protagonista con su espada y caer sobre una alfombra.

“Necesitaban que fuera una toma que empezara con mi cara y que la siguiera durante cinco minutos. O sea, fue un long shot que duró todo el día en el que no cortan, realmente estás tú ahí rompiéndote la madre”, relató.

A diferencia de la primera temporada, el trabajo de Dalton destaca más en la segunda entrega, la cual estrenó recientemente en Disney+. En éste comparte créditos con Charlie Cox, quien da vida a Daredevil, el superhéroe ciego que es responsable de la seguridad de su ciudad.

“Charlie es un tipazo, lo quiero muchísimo. Es un tipo muy agradable, es muy cariñoso, siempre estuvo pendiente de mi familia, ahorita que lo acabo de ver hace unos días, me abrazó, lo adoro a ese cabrón”, compartió Dalton.

Jacques Duquesne, fue presentado en la serie Hawkeye (2021), es un miembro de la alta sociedad y exprometido de Eleanor Bishop. Su personalidad se define como un hombre calculador, con mucha madurez.

“Yo no trato de ver cuáles son las cosas que me hacen igual a un personaje, sino todo lo contrario. Me desprendo de la persona que soy yo y abordo un personaje y empiezo a ver todas las cosas que tiene. Es crear una persona desde cero”, mencionó.

Finalmente, respecto a la nueva Ley de Cine, la cual la Cámara de Diputados aprobó hace unos días, Dalton celebró las propuestas de mejora y espera que se cumplan.

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“Lo que yo más quisiera es poder trabajar en México y hacer buen cine, que esta industria y que este cine suba como lo hizo en la Época de Oro y que tengamos nuestra propia industria sin tener que estar volteando a ver a ningún lado.

“Ese es mi sueño y ojalá un día se cumpla porque hay mucho que contar en México y hay mucho artista, muy talentoso, pero simplemente a veces se complican las cosas, la verdad”, concluyó.