Mario Filio, la voz de icónicos personajes, sale en defensa de su colega Alfonso Obregón ante la controversia sobre el reparto de “Shrek 5”; el debate en redes sociales revela la batalla de todo un sector por el reconocimiento, la protección frente a la Inteligencia Artificial y el derecho a regalías justas

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Me da mucha pena que algunos estén funando a Alfonso o lo estén exponiendo de forma negativa, es un gran actor”, afirmó Mario en entrevista con El Sol de México.

“Así como lo ves, Alfonso es el ogro, claro que lo es. Es parte de su personalidad y la genialidad que le ha dado Alfonso a la película es su éxito”, señaló Mario.

Más allá de Shrek: la lucha del doblaje mexicano por derechos y reconocimiento

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“Estamos peleando por otras leyes que tienen que ver con el pago, se hicieron propuestas para modificar el uso de datos, en propiedad de terceros, que tiene que ver con la voz como un registro biométrico, parte de la personalidad. Y esa no solo beneficia a los actores, sino a todo aquel que pueda ser vulnerable de clonarse su voz”, dijo Mario.

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Dentro de sus peticiones, lo que más buscan es que se les paguen sus regalías tanto de las obras en las que participaron como en las futuras, ya que existe una sobreexplotación de la obra que no les es redituable.

“Firmamos contratos donde cedemos las regalías a la eternidad, en cualquier parte del universo, en cualquier medio nuevo que exista o por existir. En otros países los actores de doblaje reciben regalías por la sobreexplotación de su trabajo o un relanzamiento”.