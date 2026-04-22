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Gossipmiércoles, 22 de abril de 2026

Tras polémicas, Omar Fierro tomará posesión como secretario general de la ANDA

Después de una elección marcada por denuncias de fraude, tensión y la esperanza de un relevo justo, el reconocido actor asumirá el cargo frente a la ANDA

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

El proceso, que se realizó entre el 23 y 27 de marzo, registró una participación del 51 por ciento (dos mil 326 votantes de poco más de cuatro mil).

Entre polémicas y retos sociales: el futuro inmediato de la ANDA

La deuda millonaria de la “Casa del Actor”: el desafío crucial

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
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