Tras polémicas, Omar Fierro tomará posesión como secretario general de la ANDA

Tras la certificación oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional 2026-2030 de la ANDA se realizará este miércoles 22 en el Teatro Jorge Negrete. Los nuevos secretarios elegidos, encabezados por Omar Fierro Macen como secretario general, asumirán sus funciones tras una asamblea general extraordinaria.
La Comisión Nacional Electoral, presidida por el actor Carlos Aragón, señaló que los miembros salientes —liderados por Marco Treviño— cederán la estafeta a los ganadores tras la toma de protesta. Además de Fierro, el equipo incluye a Marcela Ruiz (secretaria de Interior y Administración), Igor Rodríguez (Trabajo y Conflictos), Rodolfo Arias (Tesorería), León Michel (Exterior), Irene Arcila (Previsión Social), Laura Sotelo (Estadística), Luz Catalina Escandón (Actas y Acuerdos) y suplentes como Alicia Jaziz y Luis Felipe.
Carlos Aragón relató en entrevista con El Sol de México las complicaciones para concretar el acto oficial, tras varias convocatorias aplazadas, y destacó la labor de la Comisión en garantizar la transparencia: “Nosotros llegamos en papel de árbitros, tratando de hacer lo mejor de todo a todo, siendo convincentes con un camino plano y transparente”.
La planilla RosaAzul, encabezada por Fierro, obtuvo 983 votos, mientras que la planilla Ámbar de Aleyda Gallardo alcanzó 958. Se registraron 45 votos nulos. El Centro de Conciliación y Registro Laboral validó el proceso y los resultados.
Aragón subrayó la relevancia de que ambas planillas integraran criterios de equidad de género y valoró la satisfacción general tras el aval del proceso electoral: “Estamos felices de ser aprobados por el Centro de Conciliación y manejamos por segunda ocasión la equidad de género en las elecciones con ambas planillas”, expresó.
Sin embargo, el nuevo periodo inicia con tensiones. Diversos miembros de la planilla Ámbar han denunciado presunto “fraude, violencia en el marco de la equidad de género y favoritismo hacia su persona”, según las voces de Aleyda Gallardo, Alejandra Ley y otros socios. El mensaje es “borrón y cuenta nueva”, pero la sombra de la controversia acompaña la transición.
Uno de los temas más urgentes en el nuevo ciclo de la ANDA es la deuda de más de 34 millones de pesos con la Casa del Actor “Mario Moreno Cantinflas”, que da cobijo y atención a actores retirados, quienes tras décadas de carrera sindical tienen el derecho a una vejez digna. Fierro enfrenta una presión inmediata para encontrar solución y asegurar el bienestar económico y médico de estos artistas.
Desde la noche del miércoles 22, Omar Fierro Macen se convertirá oficialmente en secretario general de la ANDA. Respaldado por una trayectoria de 42 años, su misión será velar por los intereses salariales y beneficios colectivos de la comunidad actoral frente a empleadores y autoridades. La toma de protesta del actor será a puerta cerrada.