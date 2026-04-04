Tras “Super Mario Galaxy”, descartan película con personajes de “Smash Bros.”

Shigeru Miyamoto aseguró que el futuro de la franquicia no pasa por incluir a los personajes de Super Smash Bros.

Daniel Montes de Oca

Además, explicó que Illumination propuso varias ideas sobre cameos en la película que llegó a las salas de cine el pasado 1 de abril.

En tanto, el CEO de Illumination, Chris Meledandri, agregó que la aparición de los personajes estuvo pensada por seguidores de Mario Bros que estuvieron presentes en varias conversaciones.

¿De que trata “Super Mario Galaxy: La Película”?

La película es una secuela del filme estrenado en 2023, pero en esta ocasión la misión de Mario Bros llega hasta el especio exterior.