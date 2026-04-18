Trot, el tradicional pop coreano que llegó a Coachella con la presentación de Daesung de BIGBANG

Una expresión musical nacida de la melancolía de una nación ocupada por los japoneses, llegó a los escenarios de Coachella como un símbolo de la identidad coreana

Wendy Vega / El Sol de México

Antes de los idolos del K-Pop existieron los cantantes de Trot

En 1920, durante la ocupación japonesa en Corea, el pueblo coreado influenciado por los ritmos occidentales del foctrot, la música europea y el popular enka de Japón, creó el Trot para darle voz a las emociones de esa época.

Para 1950, y tras varios intentos de crear una identidad única de Corea en la música, el Trot fue reconocido como un género tradicional del país asiático. A mediados de esta década nació la canción “Heartbreaking Miari Hill” de Lee Haeyeon, que hablaba de la separación de dos amantes.

El Trot: un símbolo de identidad para Corea del Sur

A pesar de que la industria a favorecido la creación de los reconocidos grupos e idolos del K-Pop, el Trot se ha mantenido y ha regresado como uno los favoritos entre la población coreana, tanto que algunas televisoras han creado programas exclusivamente para cantantes de este género.

Incluso, conductores reconocidos de la televisión coreana han incursionado en el Trot para agrandar sus habilidades dentro del espectáculo.

El primer éxito de Daesung dentro del Trot fue “Look at me, Gwisun”, canción que marcó el inicio de sus actividades como solista en 2008, a tan solo dos años de haber debutado como miembro de BIGBANG.

Su segundo sencillo de Trot se estrenó a principios de diciembre de 2025, al igual que la anterior el cantante recalcó los elementos musicales de corea y la exageración en los movimientos de baile, mismos que se destacan como un elemento indispensable del género.