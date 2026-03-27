Tumban a “La Tía Paty” en NL: así operaba la página de chismes para extorsionar

Las denuncias contra la página de chismes de “La Tía Paty”, derivaron en la detención de dos personas por su presunta participación en una red de extorsión en redes sociales

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo operaba página de “La Tía Paty”?

Las primeras víctimas eran influencers regiomontanos, pero después su alcance se extendió a empresarios y otros habitantes de Nuevo León.

Al subir la información sobre una persona, los administradores detrás de “La Tía Paty” exigían pagos a las víctimas del “rumor” para eliminarla de su perfil. Aunque no era su única forma de ganar dinero.

¿Por qué se investiga a los presuntos operadores de “La Tía Paty”?

Además su posible participación en la red de extorsión en plataformas digitales, la Fiscalía de Nuevo León también investiga si Astrid N y César N participaron en los siguientes hechos: