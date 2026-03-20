“Twisted Yoga” presenta la historia de un grupo de personas que fueron engañadas por un gurú espiritual

Con testimonios y un enfoque más psicológico que policial, el documental busca entender cómo un movimiento de bienestar terminó rodeado de acusaciones criminales

Luis Valdovinos / El Sol de México

La serie de tres episodios aborda la historia de Gregorian Bivolaru, un controvertido instructor de yoga de origen rumano, acusado de manipular y explotar a mujeres dentro de su organización espiritual.

Más que seguir la estructura tradicional de investigación criminal, las creadoras describen el documental como un relato que muestra la experiencia psicológica de las mujeres involucradas en la historia.

“Aunque entiendo por qué se está categorizando como true crime, porque sí aborda un presunto delito”, explicó a El Sol de México la directora del programa, Rowan Deacon.

“Twisted Yoga” lo produce Suzanne Lavery, quien ha dedicado buena parte de su trayectoria a este género. En el proyecto participa como productora ejecutiva a través de Lightbox, la compañía encargada de su realización.

“Hay una gran demanda por este tipo de historias, además de un gran apetito e interés del público por ellas; cuando buscamos proyectos, siempre tratamos de encontrar una capa adicional de reflexión o un propósito extra”, explicó Suzanne Lavery.

“Es un thriller, también una lección de historia, y hay muchos elementos mezclados. Todo eso añade capas adicionales a lo que normalmente se consideraría una serie promedio de crimen real”, dijo.