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Gossipmiércoles, 25 de marzo de 2026

Tyler The Creator hipnotiza a los mexicanos con show en el Palacio de los Deportes

El rapero y productor se presentó en el Palacio de los Deportes, en una noche de música y bromas

Belén Eligio / El Sol de México

El de Tyler Gregory Okonma es un show de un solo hombre, por lo que en el escenario no había más que humo y juegos de luces, que creaban una experiencia inmersiva.

Finalmente, el artista retomó la seriedad y agradeció el apoyo que sus seguidores le han brindado en toda su carrera: “Quiero agradecerles a todos por venir y permitirme presentarme esta noche”.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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