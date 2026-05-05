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Gossipmartes, 5 de mayo de 2026

Un Bad Bunny envejecido en la Met Gala 2026: qué hay detrás del diseño que usó el cantante

El puertorriqueño robó miradas durante el evento al ir caracterizado como un hombre de tercera edad y lucir un traje negro de Zara

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Samantha Laurent

¿Qué hay detrás del diseño que usó Bad Bunny?

¿Quién creó el look de Bad Bunny para la Met Gala 2026?

Samantha Laurent
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