Un Bad Bunny envejecido en la Met Gala 2026: qué hay detrás del diseño que usó el cantante
El puertorriqueño robó miradas durante el evento al ir caracterizado como un hombre de tercera edad y lucir un traje negro de Zara
Samantha Laurent
¿Qué hay detrás del diseño que usó Bad Bunny?
¿Quién creó el look de Bad Bunny para la Met Gala 2026?
Últimas notas:
- Un Bad Bunny envejecido en la Met Gala 2026: qué hay detrás del diseño que usó el cantante
- ¿No estamos solos en el universo? La NASA ha encontrado seis mil exoplanetas: algunos con dos soles y otros con lava
- Desarrollan mapa topográfico de la CDMX que muestra paisajes táctiles en tiempo real con bloques en 3D