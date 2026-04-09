elsoldemexico
Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Un enfado convirtió a Frankie Muniz en “Malcolm”; esta es la historia

Frankie Muniz está de regreso en la televisión con el revival de “Malcolm el de enmedio” que se estrenará este 10 de abril

Daniel Montes de Oca

Pizza Hut vs Malcolm

¿Qué veremos en el revival de “Malcolm”?

Desde una perspectiva adulta, Malcolm volverá a tener rivalidades y enfrentamientos con sus hermanos, puesto que cada uno de los integrantes de la familia enfrenta cambios personales.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Malcolm?

La serie original, que también se puede disfrutar por Disney+, contó con siete temporadas y 151 episodios, transmitida de 2000 al 2007.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES