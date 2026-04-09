Un enfado convirtió a Frankie Muniz en “Malcolm”; esta es la historia

Frankie Muniz está de regreso en la televisión con el revival de “Malcolm el de enmedio” que se estrenará este 10 de abril

Daniel Montes de Oca

Pizza Hut vs Malcolm

¿Qué veremos en el revival de “Malcolm”?

Desde una perspectiva adulta, Malcolm volverá a tener rivalidades y enfrentamientos con sus hermanos, puesto que cada uno de los integrantes de la familia enfrenta cambios personales.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Malcolm?

La serie original, que también se puede disfrutar por Disney+, contó con siete temporadas y 151 episodios, transmitida de 2000 al 2007.