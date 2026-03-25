Un recuerdo inolvidable en mi corazón: Seo In Guk y su emotivo encuentro con fans en CDMX

Entre dinámicas, confesiones sobre su carrera y momentos musicales, el actor y cantante surcoreano convivió con sus seguidores

Luis Valdovinos / El Sol de México

Durante aproximadamente dos horas, el protagonista de las series “Fatalidad a tu servicio” (2021) y “Reply 1997” (2012), mantuvo un encuentro con sus fans de la Ciudad de México, quienes llenaron el aforo de La Maraka.

Luego de un video introductorio en el que el artista saludó a sus fans y les anunció que el encuentro estaba por comenzar, Seo In Guk subió al escenario.

“Hola. Encantado de conocerlos”, dijo el cantante y actor en español.

En la reunión, el artista participó en distintas actividades organizadas por una moderadora, en las que compartió vivencias, sentimientos sobre su actualidad y algunos planes a futuro.

Sobre su presente, Seo In Guk se dijo contento de poder convivir con sus fans mexicanos durante la noche.

“Estoy grabando otro drama. He estado realizando contenidos adicionales. Preparé arduamente este show para estar con ustedes en México”, comentó.

Como parte de la dinámica “Off Stage Side”, el también cantante repasó su trayectoria y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de 17 años de carrera.

Más adelante, Seo In Guk habló sobre el reto que implicó incursionar en la actuación tras consolidarse en la música.

“El mayor desafío fue cuando inicié como actor. Mi propósito era ser cantante y, una vez logrado, surgió la oportunidad de actuar”, explicó.

“Lo más importante es que no tuve miedo, aunque con el paso del tiempo ser actor se vuelve cada vez más complejo”.

Tras la charla, el artista continuó con diversas dinámicas, entre ellas la lectura de mensajes escritos por sus fans al ingresar al recinto.

En ese mismo espacio, respondió preguntas del público, donde habló sobre sus actividades favoritas en México y su experiencia en el país.

La atmósfera se tornó aún más festiva cuando Seo In Guk apareció en el escenario con un traje de charro negro, gesto que desató la emoción de sus seguidores, en su mayoría mujeres.

Sobre su futuro, no descartó la posibilidad de participar en una producción mexicana. “Si se da la oportunidad, acepto el reto”, afirmó.

“Me llevo un recuerdo inolvidable en mi corazón”, expresó para despedirse, luego de interpretar una serie de canciones en vivo y recorrer las filas del público.