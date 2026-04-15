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Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

“Me disculpo, sé que no estuvo bien”, dice Un Tal Fredo tras la polémica que generó con su boda

El creador de contenido recibió diversas críticas por realizar su boda en una zona desértica de Cuatro Ciénegas, Coahuila

Alma Hidalgo / El Sol de México

“Quiero que sepas que me disculpo, que sé que no estuvo bien y que te quiero mucho”, finalizó el tiktoker.

¿Por qué fue polémica la boda de Un Tal Fredo?

Incluso el diputado del Congreso de Coahuila Antonio Attolini dijo por la boda “no le pidieron permiso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”.

Tras la confusión, Un Tal Fredo aseguró que “no cerraron nada por mi culpa, hay que investigar (...) en el río solo hicimos ejercicio y kayaks, lo que se hace siempre”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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