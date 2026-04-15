El creador de contenido recibió diversas críticas por realizar su boda en una zona desértica de Cuatro Ciénegas, Coahuila

Alma Hidalgo / El Sol de México

“Quiero que sepas que me disculpo, que sé que no estuvo bien y que te quiero mucho”, finalizó el tiktoker.

¿Por qué fue polémica la boda de Un Tal Fredo?

Incluso el diputado del Congreso de Coahuila Antonio Attolini dijo por la boda “no le pidieron permiso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”.