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Gossipdomingo, 26 de julio de 2026

Universo Marvel: Ryan Gosling es el nuevo Ghost Rider y el legado de Black Panter continúa con David Jonsson

Durante la Comic-Con, llevada a cabo en San Diego, Estados Unidos, el Universo de Marvel dio algunos adelantos sobre sus próximos proyectos

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Samantha Laurent

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