Universo Marvel: Ryan Gosling es el nuevo Ghost Rider y el legado de Black Panter continúa con David Jonsson
Durante la Comic-Con, llevada a cabo en San Diego, Estados Unidos, el Universo de Marvel dio algunos adelantos sobre sus próximos proyectos
Samantha Laurent
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