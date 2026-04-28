La película en la que también participa Alejandro Speitzer busca ampliar su alcance, apostando por conectar con nuevas audiencias

Luis Valdovinos / El Sol de México

El público podrá ver el filme en un formato distinto, pero con la misma apuesta por el entretenimiento.

“Entre a más gente pueda llegar y que la gente disfrute esta película, para mí ese es el éxito… el chiste es que la gente se la pase increíble”, mencionó.

“Venganza” sigue a “Toro”, un exmilitar de élite que, tras el asesinato de su esposa, encamina su vida hacia un único objetivo: hacer justicia por su propia mano.

Un giro inesperado lo lleva a convertirse en millonario, recursos que utiliza para montar un arsenal y, acompañado de su círculo más cercano, emprender la búsqueda de los responsables.

“Ese es el camino: experimentar, buscar nuevas historias, contextos y personajes, no conformarnos con repetir lo que funciona, porque la gente se cansa muy rápido. Necesitamos llevar gente a la pantalla”, agregó.