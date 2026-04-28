“Venganza”: cómo la cinta con Omar Chaparro busca innovar en el cine de acción mexicano
La película en la que también participa Alejandro Speitzer busca ampliar su alcance, apostando por conectar con nuevas audiencias
Luis Valdovinos / El Sol de México
El público podrá ver el filme en un formato distinto, pero con la misma apuesta por el entretenimiento.
“Entre a más gente pueda llegar y que la gente disfrute esta película, para mí ese es el éxito… el chiste es que la gente se la pase increíble”, mencionó.
“Venganza” sigue a “Toro”, un exmilitar de élite que, tras el asesinato de su esposa, encamina su vida hacia un único objetivo: hacer justicia por su propia mano.
Un giro inesperado lo lleva a convertirse en millonario, recursos que utiliza para montar un arsenal y, acompañado de su círculo más cercano, emprender la búsqueda de los responsables.
“Ese es el camino: experimentar, buscar nuevas historias, contextos y personajes, no conformarnos con repetir lo que funciona, porque la gente se cansa muy rápido. Necesitamos llevar gente a la pantalla”, agregó.
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