“Es increíble y muy linda”, dice Verónica Castro sobre la nueva novia de su hijo Cristian Castro, Victoria Künhe
La mamá de Cristian Castro aseguró que el cantante está enamorado de la cantautora y productora regiomontana
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quién es Victoria Künhne?
Victoria Künhe, mediante su cuenta de Instagram, se define a sí misma como una cantante, compositora y productora.
Además, ha colaborado con artistas como Armando Manzanero, en la adaptación de sus canciones al inglés y lanzó la canción “Netflix and chill” junto con el cantante Jonaz.
Por sus estudios también han pasado artistas como Peso Pluma, Belinda y su actual pareja Cristian Castro.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
- “Es increíble y muy linda”, dice Verónica Castro sobre la nueva novia de su hijo Cristian Castro, Victoria Künhe
- ¿Quién es Gabrielle Carrington? La cantante ocasionó la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska
- Del “revivir” a John Lennon a la canción equivocada de Carín León: los momentos divertidos que dejó Supernova 2026