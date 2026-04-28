La mamá de Cristian Castro aseguró que el cantante está enamorado de la cantautora y productora regiomontana

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es Victoria Künhne?

Victoria Künhe, mediante su cuenta de Instagram, se define a sí misma como una cantante, compositora y productora.

Además, ha colaborado con artistas como Armando Manzanero, en la adaptación de sus canciones al inglés y lanzó la canción “Netflix and chill” junto con el cantante Jonaz.

Por sus estudios también han pasado artistas como Peso Pluma, Belinda y su actual pareja Cristian Castro.