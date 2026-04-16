En una reciente entrevista, la empresaria y cantante aseguró que en los 30 años que su familia lleva en el ojo público siempre ha intentado proteger a sus hijos

Ali Rodríguez / El Sol de México

Amamos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres

En enero, el primogénito de los Beckham dio por terminado el vínculo con su familia tras señalar que sus padres intentan controlar la narrativa y “difundir mentiras en los medios” para “preservar su propia facha”.

Además, acusó que su familia afectó también su salud mental y, en varias ocasiones, le faltaron al respeto a su esposa Nicola Peltz.

Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos

Las polémicas no afectan los negocios de Victoria Beckham

Creo que, en definitiva, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador de ojos solo porque soy yo

Desde hace varios años, Victoria Beckham ha construido una carrera como empresaria al lanzar su propia marca de lujo, principalmente en la industria de la moda.