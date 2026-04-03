¿Victoria Ruffo y Maribel Guardia se besaron? Las actrices revelan anécdota en programa de José Eduardo Derbez
Las actrices pasaron un momento divertido en el podcast “Mixologando” donde compartieron varias anécdotas juntas
Wendy Vega / El Sol de México
Lo que llamó la atención en su participación fue la pregunta que le hizo Ruffo a Guardia, “¿te acuerdas cuando me querías besar?”.
A pesar de la indicación, Maribel no pudo darle el beso a su amiga y durante la obra se atacaron de risa, fracasando totalmente en recuperar la historia sería de “Las Apías”.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.
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