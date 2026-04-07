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Gossipmartes, 7 de abril de 2026

“X-Men”: los mutantes estrenan a los mejores guionistas del momento

El director de la película, Jake Schreier, señaló que el proyecto buscará ser fiel a los cómics clásicos de X-Men

Daniel Montes de Oca

Fiel al cómic

Por ello, el cineasta consideró que el éxito de la película podría estar garantizado por contar con este tipo de guionistas “capaces de vincular el desarrollo de la ideología con motivaciones personales”.

Mutantes en “Avengers: Doomsday”

La nueva película de los “X-Men” se prevé que llegue para 2028, tras el estreno de Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027.

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