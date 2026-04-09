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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

La rapera Ximbo reivindica el hip-hop como lenguaje de las calles

La pionera del rap mexicano lanza “Amor épico”, un manifiesto que disecciona cómo la música —desde los boleros de los años 20 hasta los ídolos actuales— nos hace confundir el romance con la violencia emocional

Francisco Hernández Ramos

En 2001 comenzó su carrera con Van -T, en el dueto Magisterio, y a lo largo de todos estos años ha colaborado con otros exponentes del rap, como Residente y Alemán. 

Pero dejemos que sea ella quien nos hable de su historia, sus objetivos y sus luchas cotidianas, tanto arriba como abajo del escenario.

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