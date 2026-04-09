La rapera Ximbo reivindica el hip-hop como lenguaje de las calles
La pionera del rap mexicano lanza “Amor épico”, un manifiesto que disecciona cómo la música —desde los boleros de los años 20 hasta los ídolos actuales— nos hace confundir el romance con la violencia emocional
El elenco original de la serie, salvo Erik Per Sullivan, quien es sustituido por Caleb Ellsworth-Clark, se reunió en Nueva York para la premiere de “Malcolm el de enmedio: La vida sigue siendo injusta”
Ximena de Santiago. Mejor conocida como Ximbo (dígase “yimbó”), es una de las primeras raperas reconocidas de México. Activista, promotora cultural de los pueblos indígenas y estudiosa de las letras hispánicas, nos trae un nuevo lanzamiento, que es el sencillo “Amor épico”, una canción que busca generar conciencia sobre la toxicidad de las relaciones humanas mal llevadas y violentas.
Después de 25 años, Ximbo (que en otomí significa corazón de maguey), sigue en la lucha y la furia contestataria del rap y el hip-hop, los cuales adoptó gracias a la influencia que Laureen Hill y Queen Latifah tuvieron sobre ella.
¿Qué nos puedes decir de tu nuevo sencillo “Amor épico”?
Es una canción que significa mucho para mí, desafortunadamente el tema del amor tóxico es algo muy común. Me ha pasado a mí, seguramente a ti, a ustedes, es algo vigente en muchas de mis amistades. Es una canción que nos invita a buscar otras formas de amor más sanas. Y no solamente me refiero al amor de pareja, sino también al amor entre familia, entre amigas y amigos, a las distintas maneras de amar. Es momento de replantearnos nuestras maneras de vivir el amor, y es una canción que hice con mi querido amigo Ninja 1, que es mi DJ de cabecera.
“La hicimos para participar en el concurso de La Canción del Buen Amor -continúa-, es un tema que nos salió del alma porque necesitábamos hablar de ello y en cuanto al sonido, es un poco como regresar a cuando estaba con Magisterio, mi primer proyecto profesional de hip-hop… Estos sonidos orquestales y con cierto dramatismo que acompañan a esto, que también debo decir, es una canción combativa pero también con propuesta de cosas bellas y con una sonrisa. Tengo mucha esperanza en que vivamos el amor sanamente.”
Antes también se daban las relaciones no sanas, pero quizá ahora sepamos de más casos gracias a los celulares y a que todos tienen una cámara. ¿Tú qué opinas?
Creo que sí, y además hemos empezado a nombrar las cosas. Antes no teníamos cómo llamarlas, sólo sabíamos que no estaba bien y que la pasábamos mal. Algo estaba mal desde las canciones que escuchábamos, no sé nosotros, pero la música de nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo los boleros son preciosos pero si los analizamos, hay amores dolorosos, casi casi de “pégame pero no me dejes”. Un montón de mensajes que cuando uno los escucha con un oído más crítico y buscando más una salud emocional, dices “me gusta la canción pero no me está gustando tanto lo que dice”; ese era nuestro marco de lo aceptable, desde los años 20 o quizá desde antes. ¿Cuánto tiempo esta música normalizó estas cosas que no son sanas? Esta manera de relacionarnos no es nueva, pero hemos empezado a adquirir más conciencia y hemos empezado a nombrarlas.
Ya que hablas de normalizar, llama la atención que los más jóvenes están tomando como sus nuevos ídolos a baladistas como José José y Amanda Miguel y están cantando las canciones más desgarradoras y de despecho para hacerlas parte de un nuevo estándar, aunque esa violencia emocional y de otros tipos se escucha en muchos estilos musicales.
Exactamente. Y es algo que se ha tratado por mucho tiempo en el terreno del hip-hop y el rap: por un lado está esta postura de: ¿qué tan importante es que exista el gangsta rap? Y por otra la de: ¿por qué estamos haciendo estas canciones como “Amor épico”?; ¿Hay una crítica a esta realidad o solamente la estamos exponiendo sin algún filtro, que nos lleve a pensar que está cool? No está padre. O sea sí que haya libertad de expresión, pero nos afectan todas estas cosas.
No estoy a favor de la censura pero sí de que se amplíe el criterio sobre lo que estamos diciendo- Ximena de Santiago, Ximbo, artista
“En mi caso, no hablo del narcotráfico y de esa clase de violencia, yo trato otros temas, pero la música no está sólo de adorno. La música es muy importante en nuestra vida. No estoy a favor de la censura pero sí de que se amplíe el criterio sobre lo que estamos diciendo. Hay quienes hacen música sólo para ganar dinero y hablan sin reflexionar, y esto es algo que dejo sobre la mesa para que lo analicemos, y hago un llamado a que pongamos atención a lo que estamos diciendo”, agrega.
Hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart se vuelve MC y Lisa le hace ver que desde hace mucho el rap ya no es el lenguaje de las calles. ¿Cuándo crees que haya ocurrido esto?
Creo que ha cambiado, pero no se ha acabado. El rap feminista tiene mucha furia. A veces cambian las posturas, ahora desear la paz es rebeldía; pensar en la paz desde mi territorio, en el respeto y cuidado a mi cuerpo, el cuerpo, la cuerpa. Hay muchas furias, diferentes, y eso es válido y deseable. La furia se transforma. No el sentimiento primigenio sino sus maneras de ser expresado.
“Lo que sí es triste -añade- es que desaparezca ese fuego, esa crítica. En algunos casos sí ha desaparecido, sobre todo en los actos que tienen mayor exposición, en los artistas que las disqueras grandes han decidido firmar. Ha desaparecido de la mayoría de espacios de difusión masiva, pero no ha desaparecido en su totalidad. Creo que esto se ha ido frivolizando por este rapto de los medios de comunicación masiva y la situación de deslindar al rap del hip-hop, ahí donde empezó a suceder todo esto”.
En los dosmiles se empezó a deslindar a la música de las posturas políticas. No me refiero a partidos, sino a posturas políticas primigenias- Ximena de Santiago, Ximbo, artista
“MTV fue una gran herramienta de difusión por muchos años, pero también frivolizó muchas expresiones: le pasó al reggae, al hip-hop y le pasó al rock. Empezó ahí. En los dosmiles se empezó a deslindar a la música de las posturas políticas. No me refiero a partidos, sino a posturas políticas primigenias. No es que haya desaparecido totalmente, habemos sobrevivientes que queremos seguir con esta rabia y esta furia.”
¿Qué le puedes decir a tus nuevos escuchas? ¿Por qué después de tantos años sigues en el rap?
Sigo en el rap porque no he encontrado otra expresión tan noble como ésta, que me ayude a sanar y a compartir estos procesos. Soy una rapera de la vieja escuela que nunca ha dejado de trabajar y transformarse; que nunca ha dejado de tratar y de proponerse cosas nuevas. Tengo un público muy diverso que yo creo que atraviesa por generaciones. No es un público masivo, pero lo amo profundamente y es con quien me identifico profundamente, con lazos reales, a quienes les agradezco muchísimo, porque vivir de hacer música no es fácil.
Alguna vez leí que a Amy Winehouse le cambió la vida el día que escuchó a Salt N’ Pepa y que ahí decidió hacer música. Es muy probable que algunas chicas se inspiren también en ti, ¿qué les dirías a ellas?
Que se acerquen y que tengan en cuenta que existe la posibilidad de hacer cosas bellas entre distintas generaciones. Todas esas nuevas ideas que tienen y que las viejas generaciones no poseen, sería bueno compartirlas, y al revés. La interseccionalidad es bien importante; les diría que lo piensen muy bien antes de hacer música o cualquier cosa que quieran hacer. No por hacer música y dudar en hacerla, sino por saber cuál es su verdadero motivo, porque al encontrar eso nos volvemos invencibles.
Para cerrar en el punto donde empezamos, me llamó la atención que en “Amor épico”, no segregas ni condenas directamente a los hombres.
“Amor Épico” es para hombres, para mujeres, no importa con qué nos identifiquemos. Esta situación violenta la vivimos todos, todas, todes, mi música es para todo el mundo, soy mujer y a veces paso por situaciones que son propias de las mujeres, pero eso no significa que sean ajenas para los hombres. Lo más bonito es poder sentir empatía porque son circunstancias humanas”.