Antes también se daban las relaciones no sanas, pero quizá ahora sepamos de más casos gracias a los celulares y a que todos tienen una cámara. ¿Tú qué opinas?

Creo que sí, y además hemos empezado a nombrar las cosas. Antes no teníamos cómo llamarlas, sólo sabíamos que no estaba bien y que la pasábamos mal. Algo estaba mal desde las canciones que escuchábamos, no sé nosotros, pero la música de nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo los boleros son preciosos pero si los analizamos, hay amores dolorosos, casi casi de “pégame pero no me dejes”. Un montón de mensajes que cuando uno los escucha con un oído más crítico y buscando más una salud emocional, dices “me gusta la canción pero no me está gustando tanto lo que dice”; ese era nuestro marco de lo aceptable, desde los años 20 o quizá desde antes. ¿Cuánto tiempo esta música normalizó estas cosas que no son sanas? Esta manera de relacionarnos no es nueva, pero hemos empezado a adquirir más conciencia y hemos empezado a nombrarlas.