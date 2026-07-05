Gossipdomingo, 5 de julio de 2026

“¿Y si sí?”: Lupita Nyong’o, Belinda, Danna y más famosos alientan a México previo al partido contra Inglaterra

Lupita Nyong’o, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Alejandro Speitzer también enviaron mensajes de apoyo a la Selección Mexicana en la antesala del partido mundialista 

Luis Valdovinos / El Sol de México

Los Ángeles Azules apoyan a la Selección Mexicana: “A que sí!”

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Luis Valdovinos
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