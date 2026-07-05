“¿Y si sí?”: Lupita Nyong’o, Belinda, Danna y más famosos alientan a México previo al partido contra Inglaterra
Lupita Nyong’o, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Alejandro Speitzer también enviaron mensajes de apoyo a la Selección Mexicana en la antesala del partido mundialista
- “¿Y si sí?”: Lupita Nyong’o, Belinda, Danna y más famosos alientan a México previo al partido contra Inglaterra
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