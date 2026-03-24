Yailin La Más Viral es arrestada en República Dominicana por portar armas sin autorización
La intérprete de “Chivirica”, y madre de una hija de Anuel AA, fue detenida en Santo Domingo cuando se trasladaba en un Lamborghini
EFE
Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las
¿Quién es Yailin La Más Viral?
Durante su relación, que duró algo más de un año, lanzaron juntos el tema “Si tú me buscas”.
Esta unión estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.
Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 12.4 millones de seguidores.