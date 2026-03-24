Yailin La Más Viral es arrestada en República Dominicana por portar armas sin autorización

La intérprete de “Chivirica”, y madre de una hija de Anuel AA, fue detenida en Santo Domingo cuando se trasladaba en un Lamborghini

EFE

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

¿Quién es Yailin La Más Viral?

Jorgina Guillermo Díaz , su nombre de pila, se casó en 2022 con el cantante de reguetón puertorriqueño Anuel AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija.

Durante su relación, que duró algo más de un año, lanzaron juntos el tema “Si tú me buscas”.

Esta unión estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 12.4 millones de seguidores.