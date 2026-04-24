A 19 años de la despenalización del aborto en la CDMX, persiste la criminalización de mujeres
En la Ciudad de México se hicieron más de 292 mil interrupciones legales, pero continúa existiendo información confusa y falta de redes de apoyo, según el colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres
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