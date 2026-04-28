A 19 años de la despenalización parcial del aborto, feministas exigen que salga del Código Penal en CDMX

La bancada de Morena en el Congreso en CDMX, que dejo en la congeladora legislativa una iniciativa para despenalizar por completo el aborto, sostiene que hace falta “mayor consenso social”

Iván Ortiz

“Necesitamos alcanzar mayor consenso social”, dice Morena

“Estamos abocados al 100 por ciento a la iniciativa de cuidados. Seguimos abiertos a que se genere este consenso social, porque la derecha se aprovecha de la desinformación”, agregó.

“Los derechos no pueden estar a expensas de la opinión personal de cada funcionario público”, comentó al respecto Cristina Santana.

Por su parte el legislador del Partido Verde Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de CDMX se comprometió a compartir la petición a todas las bancadas.

Por último, las organizaciones señalaron que el aborto no debe seguir siendo tratado como un asunto penal, sino como un servicio de salud. Y enlistaron pendientes por mejorar en la Ciudad de México