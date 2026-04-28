A 19 años de la despenalización parcial del aborto, feministas exigen que salga del Código Penal en CDMX

A 19 de la despenalización parcial del aborto en la CDMX, una veintena de organizaciones y colectivas feministas protestaron frente al Congreso capitalino para exigir que el aborto sea eliminado definitivamente como un delito.
Mediante una piñata del Código Penal capitalino, con la leyenda “Artículos 144, 145, 147 y 148” que hacen alusión al aborto, las colectivas agrupadas, como el movimiento MXMarea Verde, denunciaron que la CDMX lidera la criminalización por aborto en el país.
“La CDMX ha sido un oasis de derechos para mujeres y personas con capacidad de gestar. Sin embargo, la legislación que en 2007 era muy de vanguardia hoy tiene que seguir avanzando, para quienes quienes se enteran de un aborto de forma más tardía. Esto generalmente está vinculado a una histórica vulnerabilidad social”, explicó a este diario Cristina Santana, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Si bien el aborto es legal desde 2007 en la CDMX, la primera entidad en serlo, este permanece como delito para aquellas mujeres que lo practiquendespués de las 12 semanas de gestación.
En 2024 el grupo parlamentario de Morena propuso remover el aborto del código penal local. Pese a tener un dictamen aprobado, la bancada guinda pausó la propuesta bajo el argumento de que hace falta discusión al respecto.
La coordinadora de la fracción, Xóchitl Bravo, aseguró que la reforma no terminaría en la congeladora y anunció la realización de foros públicos sobre el tema. Pero, aunque se realizaron, en febrero de 2025 la iniciativa terminó archivada al no pasar al Pleno, según estipula el artículo 260 del Reglamento del Congreso local.
Mientras tanto, crece la criminalización por abortar. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por El Sol de México, el año pasado se abrieron 244 carpetas de investigación por aborto en CDMX, 32 por ciento más que los 185 casos de 2024. En el primer trimestre de 2026, 45 mujeres tienen una carpeta por abortar.
La capital es la entidad con más carpetas de investigación por aborto en el país. Entre enero de 2015 y febrero de 2026, se han abierto mil 587 carpetas y tan solo en 2025 se abrieron 244. Es un récord alarmante, se trata de la cifra más alta registrada en la historia de la ciudad.Manifestante de Marea MX.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de CDMX, Cecilia Vadillo Obregón, indicó a El Sol de México que consideran en Morena que se necesita lograr un “mayor consenso social” para despenalizar.
Está obstruyendo el acceso de las mujeres a una salud reproductiva digna. Nosotros creemos que no tiene nada que hacer el aborto en el Código Penal. Siempre hemos sostenido esta postura, pero sabemos que es un es un tema que es complejo de comunicar y de difundir.Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de CDMX.
En noviembre pasado, Vadillo explicó que la prioridad de la bancada mayoritaria local es el Sistema Público de Cuidados (SPC) por sobre la despenalización del aborto. Este martes aclaró que no tienen fecha contemplada para retomar este segundo tema.
“Por ejemplo, abordar los horarios del sector salud y la desigualdad territorial, y de casos específicos, como personas con discapacidad”, apuntó Andrea Carrasco de REDefine CDMX, red de mujeres jóvenes dedicada a la defensa de derechos sexuales y reproductivos.
“Si bien hay muchas colectivas y organizaciones que brindan acompañamiento, muchas veces la barrera para que una persona pueda acceder al aborto es económica o geográfica”, sostuvo Cristina Pozos de Fondo MARIA, el primer y único fondo de aborto en el país para pagar parcial o totalmente el procedimiento, o los viáticos para hacerlo.
Reporteo sobre medio ambiente, derechos humanos y corrupción, desde la periferia de la CDMX. Premio Nacional de Periodismo Científico 2023. Sueño que mi trabajo genere indignación, entusiasmo y esperanza y ser una nube. Quejas, historias y sugerencias a ivan.ortiz@elsoldemexico.com.mx