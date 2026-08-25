A casi un año de la explosión en La Concordia, falta una víctima por recibir la reparación del daño: la niña Jazlyn Azuleth
La FGJ capitalina informó que se han pagado 471 millones 192 mil pesos a 156 víctimas de la explosión
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