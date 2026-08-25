A casi un año de la explosión en La Concordia, falta una víctima por recibir la reparación del daño: la niña Jazlyn Azuleth 

METRÓPOLI

Las pipas no bastan: SCJN ordena garantizar al menos 100 litros de agua al día a habitantes de Ecatepec

El Pleno determinó que el abasto debe ser suficiente, continuo y de calidad; las autoridades deberán mejorar la infraestructura y no podrán exigir contrato con el organismo operador para reconocer el derecho de las personas a contar con el líquido