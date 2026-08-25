Metrópolimartes, 25 de agosto de 2026

A casi un año de la explosión en La Concordia, falta una víctima por recibir la reparación del daño: la niña Jazlyn Azuleth 

La FGJ capitalina informó que se han pagado 471 millones 192 mil pesos a 156 víctimas de la explosión

Dana Estrada / El Sol de México

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Continúan peritajes en la zona del siniestro

Dana Estrada
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