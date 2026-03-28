Dana Estrada / El Sol de México

A unas momentos de que arranque el partido entre las selecciones de México y Portugal, ambulantes del andador de Génova en la Zona Rosa cambiaron la venta de peluches, lentes y recuerdos, por las imitaciones de la playera oficial de la selección mexicana .

El costo iba desde los 200 a 250 pesos por las playeras del clásico verde o el modelo crema con grecas color vino.

Aficionados que entre sus planes estaba ver el partido en los bares y restaurantes de la Zona Rosa, fueron quienes recurrieron a la playera.

“Parece que México va a ganar el mundial, muchos estamos emocionados y comprando nuestra playera. No me imagino cómo se va a vivir en junio cuando lleguen los equipos de otros países y están los partidos”, dijo Mario, quien acudió a la zona para comer y beber con sus amigos durante el partido.

Puestos con banderas también aprovecharon para vender sus productos - Foto: Romina Solís / El Sol de México Los bares de Zona Rosa son uno de los lugares con más afluencia cuando juega México - Foto: Romina Solís / El Sol de México Algunos vendedores también vendía productos de otras selecciones de futbol - Foto: Romina Solís / El Sol de México Algunos clientes de los bares cercanos se llevaron su playera del Tri - Foto: Romina Solís / El Sol de México El verde, blanco y rojo predominó entre los productos de los comerciantes - Foto: Romina Solís / El Sol de México

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Más de 10 puestos recurrieron a la gente de este artículo, pese a que el pasado jueves, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un operativo en más de 10 locales y bodegas de Tepito, y que dejó un total de 25 toneladas de playeras apócrifas, así como balones alusivos al Mundial de Futbol, además de réplicas de ropa deportiva de las marcas Adidas, Nike, Reebok, y más. El decomiso fue de un total de 15 millones 269 mil pesos.