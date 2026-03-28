A pesar de los operativos contra la piratería, en Zona Rosa se siguen vendiendo productos mundialistas
A pocos minutos de la reinauguración del Estadio Banorte, decenas de comerciantes venden sus productos en el andador de Génova
A pocos minutos de la reinauguración del Estadio Banorte, decenas de comerciantes venden sus productos en el andador de Génova
Dana Estrada / El Sol de México
A unas momentos de que arranque el partido entre las selecciones de México y Portugal, ambulantes del andador de Génova en la Zona Rosa cambiaron la venta de peluches, lentes y recuerdos, por las imitaciones de la playera oficial de la selección mexicana .
El costo iba desde los 200 a 250 pesos por las playeras del clásico verde o el modelo crema con grecas color vino.
Aficionados que entre sus planes estaba ver el partido en los bares y restaurantes de la Zona Rosa, fueron quienes recurrieron a la playera.
“Parece que México va a ganar el mundial, muchos estamos emocionados y comprando nuestra playera. No me imagino cómo se va a vivir en junio cuando lleguen los equipos de otros países y están los partidos”, dijo Mario, quien acudió a la zona para comer y beber con sus amigos durante el partido.
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Más de 10 puestos recurrieron a la gente de este artículo, pese a que el pasado jueves, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un operativo en más de 10 locales y bodegas de Tepito, y que dejó un total de 25 toneladas de playeras apócrifas, así como balones alusivos al Mundial de Futbol, además de réplicas de ropa deportiva de las marcas Adidas, Nike, Reebok, y más. El decomiso fue de un total de 15 millones 269 mil pesos.
Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.