De mascota a desecho: el abandono de patos domésticos crece en el Bosque de Aragón tras fechas festivas

Solo el dos por ciento de los patos abandonados logra sobrevivir debido a que pierden sus instintos de supervivencia y no logran adaptarse al medio silvestre

Gloria López / El Sol de México

Los capitalinos las adquieren en épocas como Navidad o 14 de febrero, cuando son pequeñas y de apariencia dócil para darlos como obsequios, sin embargo, al crecer y requerir mayores cuidados, buscan deshacerse de ellos.

Explicó que esta práctica de liberación representa una sentencia de muerte para las aves porque solo el dos por ciento de los ejemplares logra sobrevivir, debido a que no logran adaptarse al medio silvestre.

“Cuando son pequeños, los patos están bien bonitos y parecen de terciopelo, pero al ver que no tienen las condiciones, lo que se hace más fácil es venir y abandonarlos”, dijo.

“Cuando percibimos que algún visitante trae un pato doméstico, les pedimos con el apoyo de la policía que se retiren y se lleven a su pato”, indicó.

Afuera del Mercado de Peces Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza, ya no se observa la venta abierta de patos como ocurría anteriormente, sin embargo, comerciantes aseguran que continúan ofreciéndolos bajo pedido.

“Ya no podemos exhibirlos, pero sí tenemos, te los podemos traer por pedido”, dijo uno de los vendedores, quien se encontraba afuera del mercado.

El comerciante resaltó que un pato tiene un costo de 70 pesos, o dos por 150.

Emmanuel Alejandro Flores Arrieta, Director Jurídico de Atención Ciudadana de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), recordó que la venta de cualquier tipo de animal en mercados públicos está estrictamente prohibida.

Según lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 25, este tipo de comercio es ilegal.

Un punto crítico en esta cadena de abandono es la migración de la venta a las redes sociales. Ante el monitoreo en mercados físicos, los comerciantes han encontrado en los grupos digitales un refugio para seguir ofreciendo pollos y patos como objetos de regalo.

Por lo que más allá de la creación de nuevas leyes, el verdadero reto radica en la ética humana y en que las personas dejen de comercializarlos como si fueran objetos.

“Mientras la ciudadanía no comprenda que un animal no es un objeto transaccional, se seguirá buscando la manera de burlar la normativa”, señaló.